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        Otomobilde, sosyal medya için video çekerken motosiklet kazasını görüntüledi

        BURSA'da, otomobilde ilerlediği sırada sosyal medya için video çeken kişi, motosikletin yaptığı kazayı kayda aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:05
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        Otomobilde, sosyal medya için video çekerken motosiklet kazasını görüntüledi
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        BURSA'da, otomobilde ilerlediği sırada sosyal medya için video çeken kişi, motosikletin yaptığı kazayı kayda aldı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen sürücüyle arkadaşı sosyal medya için video çekmeye başladı. Bir süre sonra sol şeritte ilerleyen motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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