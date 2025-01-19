Otomobilde, sosyal medya için video çekerken motosiklet kazasını görüntüledi

Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen sürücüyle arkadaşı sosyal medya için video çekmeye başladı. Bir süre sonra sol şeritte ilerleyen motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, otomobilde ilerlediği sırada sosyal medya için video çeken kişi, motosikletin yaptığı kazayı kayda aldı.

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