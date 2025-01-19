Bursaspor -Düzcespor: 0-0
STADYUM:Bursa Atatürk Stadyumu HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mehmet Kirişçioğulları, Muhammet Mahmut Delimazı BURSASPOR: Anıl, Abdullah , Taha Can, Mehmet (Dk.
STADYUM:Bursa Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mehmet Kirişçioğulları, Muhammet Mahmut Delimazı
BURSASPOR: Anıl, Abdullah , Taha Can, Mehmet (Dk.81 Furkan Sakı), Furkan Özyapı, Yiğit Ali, Vefa (Dk.58 Sedat), Hamza, Ahmet İlhan (Dk.68 Bora), Muhammet (Dk.58 Mücahit Can), İlhan (Dk.81 Tahir)
DÜZCESPOR: Muhammet, Abdurrahman, Rıdvan, Aykut, Emirhan (Dk65 Ergün ), Bilal (Dk.77 Yusuf Enes ), Emre, Sercan, Enes Can (Dk.65 Fatih) (Dk.86 Enes), Eray (Dk.65 Mehmet Refik), Berkayi.
SARI KARTLAR: Sedat Cengiz (Bursaspor), Emre Turan, Emirhan Yılmaz, Sercan Uslu, Eray Pazar, Mehmet Refik Can (Düzcespor)
TFF 3'üncü lig 1'inci Grup'ta ligin ikinci yarısının ilk maçında Bursaspor, kendi evinde ağırladığı Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
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