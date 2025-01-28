Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çabaları sürüyor (2)

EVİKUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi olarak aranan, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G.'nin, dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1'inci Mesudiye Sokak'taki evi kundakladığı görüntüler ortaya çıktı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Hüseyin G.'nin 26 Ocak saat 19.30'da evin önüne gelip, elindeki levyeyle camı kırdığı, 27 Ocak'ta da aynı evi, yanında getirdiği pet şişede bulunan benzini pencereye dökerek, çakmakla ateşe verdiği görüldü. Alevlerin yükselmesi ile şüphelinin olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.

BİR ÇOCUĞU EVDEN ÇIKIP, JANDARMAYA SIĞINDI

Öte yandan dün saat 15.30'dan bu yana kendisini eve kilitleyip, elinde bıçakla jandarmaya direnen Hüseyin G.'nin yanında bulunan oğullarından E.G.'nin (13) bugün saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, jandarmaya sığındığı öğrenildi. E.G.'nin (15) ise kendi isteğiyle babasının yanında kaldığı belirtildi. Ekiplerin Hüseyin G.'yi ikna çalışmaları sürüyor.