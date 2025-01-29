TOFAŞ - Porto: 82-90
SALON:TOFAŞ HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Sergii Zashchuck, Kirile Tvauri TOFAŞ : Reed 17, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 7, Tolga Geçim 3, Berk Demir, Gauzin 6, Pasecniks 4, O'Brien 2, Bankston 18FC Porto: Marble 21, Ferreira, Guerreio, Delgado 6, Querioz 4, Washpun 25, Omlid 9, Silva, Williams 9, Douhlas 161'İNCİ PERİYOT: 20-25DEVRE: 49-453'ÜNCÜ PERİYOT: 60-70Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2'nci tur K Grubu 5'inci hafta maçında TOFAŞ, kendi evinde ağırladığı Portekiz ekibi FC Porto'ya 90-82 mağlup oldu.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Sergii Zashchuck, Kirile Tvauri
TOFAŞ : Reed 17, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 7, Tolga Geçim 3, Berk Demir, Gauzin 6, Pasecniks 4, O'Brien 2, Bankston 18
FC Porto: Marble 21, Ferreira, Guerreio, Delgado 6, Querioz 4, Washpun 25, Omlid 9, Silva, Williams 9, Douhlas 16
1'İNCİ PERİYOT: 20-25
DEVRE: 49-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-70
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2'nci tur K Grubu 5'inci hafta maçında TOFAŞ, kendi evinde ağırladığı Portekiz ekibi FC Porto'ya 90-82 mağlup oldu.
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