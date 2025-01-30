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        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:55
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        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi ile Ahmet Türkel Çevre Yolu’nu birbirine bağlayan ışıklı kavşakta meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl istikametine seyir halinde olan Necati K. (61) yönetimindeki 16 APL 967 plakalı cip, Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda seyreden Kamuran E. (34) idaresindeki 35 AR 2462 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yön tabelası ve kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrilirken, kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Hamrusena K. (28) ve Seyfettin K. (58) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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