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        Sınav sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) Sınavı'nda görev yaparken rahatsızlanan öğretmen Hacı Yusuf İzci (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 22:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:20
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        Sınav sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) Sınavı'nda görev yaparken rahatsızlanan öğretmen Hacı Yusuf İzci (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bursa'nın Gemlik ilçesi Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Hacı Yusuf İzci, MTSK sınavı esnasında fenalaştı. Kalp krizi geçiren İzci, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Yusuf İzci hayatını kaybetti. İzci'nin yarı yıl tatilini geçirdiği memleketi Adıyaman'dan, dün gece saatlerinde döndüğü, bugün de sınavda görev aldığı öğrenildi. Öte yandan Hacı Yusuf İzci'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.

        Hacı Yusuf İzci'nin ölümünün ardından Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu hayatını kaybeden öğretmenin acılı ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Vefat eden öğretmenin cenazesinin otopsiden sonra memleketi Adıyaman’da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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