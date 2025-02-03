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        Daire önünden çaldıkları ayakkabıları bırakıp kaçtılar; o anlar kamerada

        BURSA'da bir apartmana giren 2 şüpheli, daire kapısı önündeki ayakkabıları aldığı sırada, asansörden inen kişiyi görünce ayakkabıları bırakıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:05
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        Daire önünden çaldıkları ayakkabıları bırakıp kaçtılar; o anlar kamerada
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        BURSA’da bir apartmana giren 2 şüpheli, daire kapısı önündeki ayakkabıları aldığı sırada, asansörden inen kişiyi görünce ayakkabıları bırakıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, kapısı açık olan apartmana girip, bir süre etrafta gezindikten sonra, bir dairenin önündeki ayakkabıyı aldı. Şüpheliler aynı daire önünden ikinci ayakkabıyı almaya çalıştığı sırada, asansörden inen kişi ile karşılaştı. Aldıkları ayakkabıyı bırakan şüpheliler kaçarken, o anlar, apartmanın güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmanda dolaşan 2 şüphelinin merdiveni kullanarak üst kata çıktığı, bir çift ayakkabıyı aldıktan sonra, aynı daire önünden ikinci ayakkabıyı almaya çalıştığı sırada, asansörden inen apartman sakinini görüp, koşarak merdivenlerden kaçtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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