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        Hastane otoparkında yumruklaştığı meslektaşının burnunu kıran doktor tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 doktor, hastane otoparkında park nedeniyle kavga etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:20
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        Hastane otoparkında yumruklaştığı meslektaşının burnunu kıran doktor tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 doktor, hastane otoparkında park nedeniyle kavga etti. Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y.’nin (53) burnunun kırıldığı kavganın ardından gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. (32) tutuklandı.

        Olay dün saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile yanındaki otomobilin sahibi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce taraflar yumruklaştı. Yaşanan arbede sırasında Dr. Zeki Y.’nin burnu kırılırken, Dr. Ferhat D. de kolundan ve dudağından yaralandı. Hastane polisinin ayırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dr. Ferhat D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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