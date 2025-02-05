Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 TIR çarpıştı; sürücüler yaralandı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 2 TIR çarpıştı; sürücüler yaralandı
        ABONE OL

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir istikametine seyreden Mehmet Fatih K.'nin (49) kullandığı 42 Y 6665 plakalı TIR ile ışıklı kavşakta manevra yapan Elvedin A. (51) yönetimindeki SK 7637 BD plakalı TIR çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Okul bahçesinde beslenen köpekler, 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdı
        Okul bahçesinde beslenen köpekler, 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdı
        Bursa'da sahipsiz köpeğin okul bahçesinde saldırdığı öğrenci yaralandı
        Bursa'da sahipsiz köpeğin okul bahçesinde saldırdığı öğrenci yaralandı
        Otomotiv endüstrisi ocak ayında 3 milyar dolarlık ihracat yaptı
        Otomotiv endüstrisi ocak ayında 3 milyar dolarlık ihracat yaptı
        Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        Karacabey Belediye Spor'da transfer
        Karacabey Belediye Spor'da transfer