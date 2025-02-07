Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kar yağışı; 1 ilçede okullar tatil edildi, 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

        BURSA'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 1 ilçede okullar bugün tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kar yağışı; 1 ilçede okullar tatil edildi, 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
        ABONE OL

        BURSA’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 1 ilçede okullar bugün tatil edilirken, 3 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

        Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimleri ile dağ ilçelerinde şiddetini artıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kent merkezinde hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ’da ise hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 11, en düşük sıfırın altında 16 derece oldu.

        Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Orhaneli, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kent merkezinde belediye ekiplerinin, şehirler arası yollar ile Uludağ yolunda ise Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları ekipleri, Bursa’yı diğer illerle bağlayan yollar ile Uludağ’da 106 iş makinesi ve 240 personelle, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Yalova, Çanakkale yollarında ise 153 iş makinesi ve 670 personelle karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar enge...
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar enge...
        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        Yakalanan hükümlüyü, hastaneden kaçırmaya çalıştılar; o anlar kamerada
        Yakalanan hükümlüyü, hastaneden kaçırmaya çalıştılar; o anlar kamerada
        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza araç kamerasında
        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza araç kamerasında
        Otomobilinin tavanına yaptığı 'kardan adam' ile şehir turu attı
        Otomobilinin tavanına yaptığı 'kardan adam' ile şehir turu attı