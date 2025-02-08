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        Bursa merkezli 13 ilde siber operasyonunda, 7 tutuklama

        BURSA merkezli 13 ilde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:40
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        Bursa merkezli 13 ilde siber operasyonunda, 7 tutuklama
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        BURSA merkezli 13 ilde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7’si tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Cumhuriyet başsavcılığından alınan iznin ardından şüpheliler hakkında bir yıl önce teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4 Şubat günü Bursa merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bursa'nın yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Bursa'ya getirilip sorgulandıktan sonra, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adliyeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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