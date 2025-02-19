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        Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi

        BURSASPOR'un bu hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:10
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        Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi
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        BURSASPOR'un bu hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta sonu oynanması planlanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelendiği açıklandı. Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Futbol A Takımımızın, 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarının bu haftaki maçların da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacağını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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