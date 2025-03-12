TOFAŞ - Bilbao: 102-93
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14BILBAO BASKET: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla1'İNCİ PERİYOT: 30-25DEVRE: 53-463'ÜNCÜ PERİYOT: 80-66FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14
BILBAO BASKET: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla
1'İNCİ PERİYOT: 30-25
DEVRE: 53-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-66
FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.
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