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        TOFAŞ - Bilbao: 102-93

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14BILBAO BASKET: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla1'İNCİ PERİYOT: 30-25DEVRE: 53-463'ÜNCÜ PERİYOT: 80-66FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:15
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        TOFAŞ - Bilbao: 102-93
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

        TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14

        BILBAO BASKET: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla

        1'İNCİ PERİYOT: 30-25

        DEVRE: 53-46

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-66

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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