TOFAŞ - Bilbao: 102-93

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

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