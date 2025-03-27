Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (4)

BURSAVALİLİĞİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valiliği, Uludağ 1. Otelle Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”