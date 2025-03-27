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        Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (17)

        YANGIN,SÜS BİTKİSİNDEN ÇIKMIŞ; O ANLAR OTEL KAMERASINDABursa Uludağ'da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:10
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        Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (17)
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        YANGIN,SÜS BİTKİSİNDEN ÇIKMIŞ; O ANLAR OTEL KAMERASINDA

        Bursa Uludağ’da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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