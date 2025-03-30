Arkadaşlarıyla oynarken merdiven boşluğuna düşen Hafsanur yaralandı

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynayan Hafsanur K., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yakınları, acil müdahale odasına girmelerine izin vermeyen hastane personeli ve jandarma ekipleriyle tartıştı. Aile, polis ve jandarma ekipleri tarafından acil servis bölümünden çıkarıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hafsanur K., buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BURSA'da, binanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynarken, merdiven boşluğuna düşen Hafsanur K. (3), ağır yaralandı. Sinir krizi geçiren yakınları ise küçük çocuğun kaldırıldığı hastanedeki personel ve jandarma ekipleriyle tartıştı.

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