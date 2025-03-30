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        Arkadaşlarıyla oynarken merdiven boşluğuna düşen Hafsanur yaralandı

        BURSA'da, binanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynarken, merdiven boşluğuna düşen Hafsanur K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:10
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        Arkadaşlarıyla oynarken merdiven boşluğuna düşen Hafsanur yaralandı
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        BURSA'da, binanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynarken, merdiven boşluğuna düşen Hafsanur K. (3), ağır yaralandı. Sinir krizi geçiren yakınları ise küçük çocuğun kaldırıldığı hastanedeki personel ve jandarma ekipleriyle tartıştı.

        Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynayan Hafsanur K., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yakınları, acil müdahale odasına girmelerine izin vermeyen hastane personeli ve jandarma ekipleriyle tartıştı. Aile, polis ve jandarma ekipleri tarafından acil servis bölümünden çıkarıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hafsanur K., buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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