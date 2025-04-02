Karacabey Belediyespor - Bucaspor: 2-1
–STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Yücel Büyük, Muhammet Munir Dadı, Abdullah PolatKARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Dk.
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STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Yücel Büyük, Muhammet Munir Dadı, Abdullah Polat
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Dk.87 Burak Albayrak), Mahmut Bilir (Dk.58 Furkan Yasin Yalçın), Berke Özgün, Niyazi Batuhan Salman (Dk.87 Koray Yağcı), Muhammed Enes Yılmaz, Ali Aydemir (Dk.75 Hakan Öztürk)
BUCASPOR: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Mehmet Uğurlu (Dk.79 Çağrı Ortakaya), Emre Erdem, Cebrail İrtürk (Dk.79 Doğan Can Otman), Osman Işıklı (Dk.68 Yılmaz Özeren), Emre Nefiz, Mecit Deniz (Dk.68 İsmail Odabaşı), Zeki Yıldırım (Dk.58 Nizamettin Çalışkan), Yasin Öztekin, Berke Özer
GOLLER: Dk.8 Ali Aydemir, Dk.46 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediye Spor) - Dk.43 Mecit Deniz (Bucapor)
SARI KARTLAR: Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Bucaspor) – Mecit Deniz, Emre Erdem, İsmail Odabaşı (Bucaspor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 29’uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor’u 2-1 mağlup etti.
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