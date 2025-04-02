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        Karacabey Belediyespor - Bucaspor: 2-1

        –STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Yücel Büyük, Muhammet Munir Dadı, Abdullah PolatKARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:50
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        Karacabey Belediyespor - Bucaspor: 2-1
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Yücel Büyük, Muhammet Munir Dadı, Abdullah Polat

        KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Dk.87 Burak Albayrak), Mahmut Bilir (Dk.58 Furkan Yasin Yalçın), Berke Özgün, Niyazi Batuhan Salman (Dk.87 Koray Yağcı), Muhammed Enes Yılmaz, Ali Aydemir (Dk.75 Hakan Öztürk)

        BUCASPOR: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Mehmet Uğurlu (Dk.79 Çağrı Ortakaya), Emre Erdem, Cebrail İrtürk (Dk.79 Doğan Can Otman), Osman Işıklı (Dk.68 Yılmaz Özeren), Emre Nefiz, Mecit Deniz (Dk.68 İsmail Odabaşı), Zeki Yıldırım (Dk.58 Nizamettin Çalışkan), Yasin Öztekin, Berke Özer

        GOLLER: Dk.8 Ali Aydemir, Dk.46 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediye Spor) - Dk.43 Mecit Deniz (Bucapor)

        SARI KARTLAR: Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Bucaspor) – Mecit Deniz, Emre Erdem, İsmail Odabaşı (Bucaspor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 29’uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor’u 2-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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