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        3 ilde 4 kuyumcuyu 129 sahte gram altın satarak dolandıran 2 şüpheli yakalandı

        BURSA, Bilecik ve Kütahya'da kuyumcuları 129 sahte gram altın bozdurarak dolandıran 2 şüpheli, başka kuyumcuya sahte altın verirken yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:30
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        3 ilde 4 kuyumcuyu 129 sahte gram altın satarak dolandıran 2 şüpheli yakalandı
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        BURSA, Bilecik ve Kütahya’da kuyumcuları 129 sahte gram altın bozdurarak dolandıran 2 şüpheli, başka kuyumcuya sahte altın verirken yakalanıp gözaltına alındı.

        İnegöl ilçesinde 'Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren dükkana gelen 2 şüpheli, verdikleri 2 gram altını bozdurmak istedi. İncelediği altınların gerçek olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, ödeme yapacağı sırada, şüpheliler, 40 adet daha gram altını bozdurmaya karar verdiklerini söyledi. 42 adet gram altını alıp, yaklaşık 200 bin TL’yi şüphelilere veren kuyumcu, bir süre sonra altınları tek tek inceleyince 40 tanesinin sahte olduğunu anladı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler H.İ.K. (37) ve E.S.'yi (25), Bursa kent merkezinde bir başka kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalayıp, gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Bursa'nın İnegöl, Bilecik'in Bozüyük, Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerinde 4 kuyumcuyu, her biri 1'er gramlık toplamda 129 adet sahte altın verip dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, araç ve üstlerindeki aramada da 76 adet 1'er gramlık sahte altın, 10 adet 1'er gramlık gerçek altın, 7 adet gerçek cumhuriyet altını ile 143 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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