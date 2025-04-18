Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 kilometre süren takibin ardından kaza yapınca yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 02:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, 15 kilometre süren takibin ardından kaza yapınca yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 18 bin 678 TL ceza kesildi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi sırasında meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 KCB 11 plakalı otomobilin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, otomobiliyle ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sırasında şüpheli sürücü, Cumhuriyet Mahallesi’nde aracın kontrolünü kaybederek bir fabrikanın duvarına çarptı.

        KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Kazanın ardından araçtan inen şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. İsminin Ahmet A. (18) olduğu öğrenilen ve ehliyetsiz olduğu saptanan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Kazada hafif yaralanan Ahmet A., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt
        Hamas'tan İsrail'in teklifine yanıt
        ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek
        ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!

        Benzer Haberler

        'Uludağ Enerji Zirvesi' Bursa'da başladı
        'Uludağ Enerji Zirvesi' Bursa'da başladı
        Bursa'da düzenlenen "Uludağ Enerji Zirvesi"nin ilk günü tamamlandı
        Bursa'da düzenlenen "Uludağ Enerji Zirvesi"nin ilk günü tamamlandı
        3 ilde kuyumcuları dolandıran 2 şüpheliye suçüstü
        3 ilde kuyumcuları dolandıran 2 şüpheliye suçüstü
        7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
        7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
        Ormanda bulunan yavru ayılar 'Bulut' ile 'Yağmur' özel mamalarla besleniyor
        Ormanda bulunan yavru ayılar 'Bulut' ile 'Yağmur' özel mamalarla besleniyor
        Doğada bulunan ayı yavruları Bursa'daki barınağın maskotu oldu
        Doğada bulunan ayı yavruları Bursa'daki barınağın maskotu oldu