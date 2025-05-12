Ölen babasının 'Yeşil kartı iptal olmasın' diye evi teyzesinin üzerine yaptırdığı iddiasıyla dava açtı

BURSA'da Erdal Y. (41), 3 yıl önce hayatını kaybeden babası Mahmut Y.’nin (65) devletten aldığı yeşil kartın iptal olmaması için aldığı evi baldızı Semra Y.'nin (35) üzerine yaptırdığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Erdal Y., üvey annesi Hatice Y., üvey teyzesi Semra Y. ve kardeşi İbrahim Halil Y.'ye miras davası açtı. 3 çocuk babası Erdal Y., "Benim fazlasında gözüm yok. Hakkımı almak istiyorum ve şu anda çok mağdur durumdayım" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mahmut Y., ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması için verilen yeşil kartının iptal olmaması için iddiaya göre babasından miras olarak kalan dükkanı satarak aldığı evi, ikinci eşi Hatice Y.'nin (45) kardeşi Semra Y.'nin üzerine yaptı. Mahmut Y., 3 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının dedesinden miras kalan dükkanı satıp aldığı evi, üvey teyzesinin üzerine yaptığını, üvey kardeşi İbrahim Halil Y.'nin (23) de para aldığını öne süren Erdal Y., hukuk mücadelesi başlattı. Üvey annesi Hatice Y., üvey teyzesi Semra Y. ve kardeşi İbrahim Halil Y.'ye miras davası açan 3 çocuk babası Erdal Y., babası Mahmut Y. öldükten sonra ev meselesinden haberdar olduğunu söyledi.