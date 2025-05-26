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        Metro istasyonunda bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı

        BURSA'da metro durağında bekleyen 3 arkadaş, çıkan tartışmada tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 02:33 Güncelleme: 26.05.2025 - 02:35
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        Metro istasyonunda bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı
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        BURSA'da metro durağında bekleyen 3 arkadaş, çıkan tartışmada tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen şüpheli ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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