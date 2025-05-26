Metro istasyonunda bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen şüpheli ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BURSA'da metro durağında bekleyen 3 arkadaş, çıkan tartışmada tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

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