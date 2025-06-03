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        Banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

        BURSA'da telefonda adının terör soruşturmasına karıştığı söylenip, verilen hesaba 100 bin TL yatırılması istenen Fikrettin E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:05
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        Banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
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        BURSA’da telefonda adının terör soruşturmasına karıştığı söylenip, verilen hesaba 100 bin TL yatırılması istenen Fikrettin E. (65), banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı.

        İnegöl ilçesinde yaşayan Fikrettin E.’yi, cep telefonundan arayan kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, verdiği hesap numarasına banka hesabındaki tüm parasını göndermesini istedi. Fikrettin E., Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren bankanın şubesine gidip, hesabındaki 100 bin TL'yi, belirttiği hesaba aktarmak istediğini söyledi. Durumdan şüphelenen banka görevlisinin ihbarıyla, şubeye sevk edilen polis ekipleri, Fikrettin E.'yi ikna edip, parasını başka hesaba aktarmasını engelledi.

        Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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