Banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

İnegöl ilçesinde yaşayan Fikrettin E.’yi, cep telefonundan arayan kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, verdiği hesap numarasına banka hesabındaki tüm parasını göndermesini istedi. Fikrettin E., Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren bankanın şubesine gidip, hesabındaki 100 bin TL'yi, belirttiği hesaba aktarmak istediğini söyledi. Durumdan şüphelenen banka görevlisinin ihbarıyla, şubeye sevk edilen polis ekipleri, Fikrettin E.'yi ikna edip, parasını başka hesaba aktarmasını engelledi.

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