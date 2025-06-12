Kumbarasını açmak istediği bıçak elinden kayınca dilinden yaralandı

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ümmügülsüm A., kumbarasını açmaya çalıştığı sırada, bıçak elinden kayarak dilini kesti. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ümmügülsüm A., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ümmügülsüm A.’nın, kesik oluşan dilinin operasyonla dikildiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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