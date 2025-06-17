Patronu tarafından 'kredi notu yükseltme' vaadiyle kandırılıp, 817 bin TL dolandırıldı

BURSA'daB.Ç. (38) isimli kadın, 'kredi notunu yükseltme' bahanesiyle cep telefonunu alan patronu A.B. (47) tarafından mobil bankacılık üzerinden 817 bin TL kredi çekilerek dolandırıldı. Şikayet sonrası gözaltına alınan A.B., tutuklandı.

Bir süredir iş arayan B.Ç., internet üzerinden Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine başvurarak, çaycı olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra iş yeri sahibi A.B., B.Ç.'den 'kredi notunu yükseltelim' diyerek telefonunu istedi. Telefonunu patronuna veren kadın, 3 saat sonra geri alıp, mesaisi bitince evine gitti. B.Ç., telefonuna çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve kimlik bilgileri girilerek kredi çekildiğini ve hesaplarından A.B.'nin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferi yapıldığını fark edince, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B.'yi adresinde yakaladı. İncelemede; A.B.'nin para transferlerini devam ettirmek için B.Ç.'nin mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuyla da eşleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.