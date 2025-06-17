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        Patronu tarafından 'kredi notu yükseltme' vaadiyle kandırılıp, 817 bin TL dolandırıldı

        BURSA'daB.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:50
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        Patronu tarafından 'kredi notu yükseltme' vaadiyle kandırılıp, 817 bin TL dolandırıldı
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        BURSA'daB.Ç. (38) isimli kadın, 'kredi notunu yükseltme' bahanesiyle cep telefonunu alan patronu A.B. (47) tarafından mobil bankacılık üzerinden 817 bin TL kredi çekilerek dolandırıldı. Şikayet sonrası gözaltına alınan A.B., tutuklandı.

        Bir süredir iş arayan B.Ç., internet üzerinden Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine başvurarak, çaycı olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra iş yeri sahibi A.B., B.Ç.'den 'kredi notunu yükseltelim' diyerek telefonunu istedi. Telefonunu patronuna veren kadın, 3 saat sonra geri alıp, mesaisi bitince evine gitti. B.Ç., telefonuna çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve kimlik bilgileri girilerek kredi çekildiğini ve hesaplarından A.B.'nin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferi yapıldığını fark edince, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B.'yi adresinde yakaladı. İncelemede; A.B.'nin para transferlerini devam ettirmek için B.Ç.'nin mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuyla da eşleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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