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        Bursa'da çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye görevlisi kurtardı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çatıdaki yağmur suyu kanalına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye görevlisi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:52 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:55
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        Bursa'da çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye görevlisi kurtardı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çatıdaki yağmur suyu kanalına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye görevlisi tarafından kurtarıldı.

        Olay, Fatih Mahallesi Özbey Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında meydana geldi. Ev sakinleri, çatıdaki yağmur suyu kanalından kuş sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiyesi ekipleri, çatıya çıkarak yağmur suyu tahliye kanalını kontrol etti. Yapılan incelemede, bir ebabil kuşunun saçağa sıkıştığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından kuş bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan ebabil kuşu yeniden doğaya salınırken, mahalle sakinleri duyarlı müdahalesi nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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