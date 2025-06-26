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        Kayıp 2 çocuk babası için barajda arama çalışması başlatıldı; 35 saat sonra ölü bulundu (3)

        35SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUBursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramiz Göktaş (61), ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda 35 saat sonra baraj göletinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:05
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        Kayıp 2 çocuk babası için barajda arama çalışması başlatıldı; 35 saat sonra ölü bulundu (3)
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        35SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramiz Göktaş (61), ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda 35 saat sonra baraj göletinde ölü bulundu. Göktaş’ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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