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        Forklifte çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde forklifte çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Arda K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:05
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        Forklifte çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde forklifte çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Arda K. (25), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 22’nci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Arda K.'nin (25) kullandığı 16 BRJ 701 plakalı motosiklet, sokakta geri manevra yapan operatör Doğan Berk Ö. (20) yönetimindeki forklifte çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Yusuf Arda K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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