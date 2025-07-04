Devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen suntaların altında kalan Mustafa İ.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen suntaların altında kalan Mustafa İ. (50) yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 33’üncü Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Mustafa İ. çalıştığı sırada devrilen suntaların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının suntaların altından çıkardığı yaralı işçi, çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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