Bursa Şehir Hastanesi'ne HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi

BURSAŞehir Hastanesi, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) EMRAM Seviye 7 belgesini almaya hak kazanan A1 rolündeki ilk şehir hastanesi oldu.

Dünya çapında sağlık alanında 600 şirket ve 450 dernek, vakıf ile 70 binden fazla kişiyi kapsayan bilgi teknolojisi ve yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kullanımını hedefleyen, sağlık hizmetlerini kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde seviyelendirme kuruluşu olan HIMSS yerinde değerlendirme amacıyla Bursa Şehir Hastanesi’ne geldi. 4 farklı ülkeden gelen temsilciler ile HIMSS Türkiye ekibinin gerçekleştirdiği 2 günlük incelemenin ardından hastane, HIMSS tarafından verilen EMRAM Seviye 7 belgesi, alarak A1 rolündeki ilk şehir hastanesi oldu. Hastanenin aldığı HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme düzeyini kalite, güvenlik ve verimlilik açısından değerlendiren bir model olarak öne çıkıyor. Hasta kayıtlarını dijital ortamda tutması ve bu verileri etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini ifade eden bu akreditasyon, hekimlerin hasta bilgilerine zaman ve mekan kısıtlaması olmadan güvenli şekilde ulaşabilmesini sağlarken, ayrıca laboratuvar sonuçları, görüntüleme verileri ve vital bulgulara hastane dışından erişimi kolaylaştırıyor.