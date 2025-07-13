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        Bursa-Yalova sınırında orman yangını

        BURSA ile Yalova sınırında orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:35
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        Bursa-Yalova sınırında orman yangını
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        BURSA ile Yalova sınırında orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saat sonra yangını kontrol altına aldı.

        Yangın saat 19.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi ile Yalova’nın Sugören köyü arasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 helikopter, 5 arazöz, 5 itfaiye, AFAD, ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 96 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        30 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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