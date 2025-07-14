Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa - Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga: 2 yaralı (2)

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli ormanda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 05:39 Güncelleme: 14.07.2025 - 05:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa - Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga: 2 yaralı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir markette çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli ormanda yakalandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. (34) ile N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.’ya (14) ateş ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da konser verdi
        Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da konser verdi
        Bursa'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü
        Bursa'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga: 2 yaralı
        Markette kasa sırası tartışmasında silahlı kavga: 2 yaralı