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        Papa 14'üncü Leo'nun İznik'e yapacağı ziyaret için hazırlıklar başladı

        KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Bursa'nın İznik ilçesine yapması planlanan ziyaret öncesinde, Kardinal George Jacob Koovakad ile Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ilçeye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:31
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        Papa 14'üncü Leo'nun İznik'e yapacağı ziyaret için hazırlıklar başladı
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        KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun Bursa’nın İznik ilçesine yapması planlanan ziyaret öncesinde, Kardinal George Jacob Koovakad ile Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ilçeye geldi. 14’üncü Leo’nun beklenen ziyaretini, kasım ayında gerçekleştireceği öğrenildi.

        İlk ve yedinci konsil toplantılarına ev sahipliği yaparak, Hristiyanlık için büyük bir öneme sahip olan İznik ilçesine Papa 14’üncü Leo’nun kasım ayında gelmesi beklenirken, Kardinal George Jacob Koovakad ile Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski beraberindeki heyetle ilçeye ziyarette bulundu. Heyeti, İznik Kaymakamı Arif Karaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve kurumların ilgili temsilcileri karşıladı. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta paylaşımında, “Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Sn. Papa 14. Leo’nun ilçemizde planladıkları programlar çerçevesinde bugün Kaymakamımız Sn. Arif Karaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mehmet Yıldız ve kurumlarımızın ilgili temsilcileri ile birlikte ilçemizde Kardinal Sn. George Jacob Koovakad, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Sn. Marek Solczynski ve üst düzey yöneticilerini ağırladık” ifadelerine yer verdi.

        TURİSTLER İÇİN CAZİP BİR DESTİNASYON HALİNE GELECEK

        İznik, Katoliklerin yeni ruhani liderini beklemeye başladı. Bu kapsamda, İznik Gölü kıyısında 2014 yılında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Tarihi Bazilika, artık modern bir müze çatısı altında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçeye kazandırılan üçüncü müze olma özelliğini taşıyan İznik Gölü Bazilikası Müzesi’nin ziyarete açılmasıyla, ilçe, yerli ve yabancı turistler için daha cazip bir destinasyon haline gelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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