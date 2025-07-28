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        Lastiği patlayan otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağ ön lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Yılmaz Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:40
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        Lastiği patlayan otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağ ön lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Yılmaz Ö. (46) yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Yılmaz Ö. yönetimindeki 16 BHG 714 plakalı otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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