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        Attıkları havai fişek yangın çıkardı; 4 gözaltı

        BURSA'da Tophane yamaçlarındaki çalılık alanda havai fişek atılması sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:00
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        Attıkları havai fişek yangın çıkardı; 4 gözaltı
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        BURSA'da Tophane yamaçlarındaki çalılık alanda havai fişek atılması sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken; 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde bulunan Tophane yamaçlarında meydana geldi. İddiaya göre, havai fişek atılması sonucu çalılık alanda yangın çıktı. Yamaçtan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaş müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Attıkları havai fişekle yangına neden olan 4 kişi, polis ekiplerince kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince dün havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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