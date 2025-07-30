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        Bursa'da iki grup arasındaki 'laf atma' kavgasına aileler de karıştı; olay kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgaya aileler de karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 02:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 02:15
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        Bursa'da iki grup arasındaki 'laf atma' kavgasına aileler de karıştı; olay kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgaya aileler de karıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi’nde meydana geldi. Alanyurt Diş Hastanesi önünde 2 grup arasında birbirlerine laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların aileleri de karışınca olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin zorla ayırdığı kavgada 2 kişi de ekiplere mukavemet göstermesi nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülünce, yakınları da hastaneye gelerek taşkınlık çıkardı.

        Öte yandan kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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