Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, şüpheli bekçi adli kontrolle serbest

BURSA’da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan B.Ü.’nün (34) kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Cengiz (39), 27 gün sonra yaşamını yitirdi. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan, Cengiz’in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan B.Ü., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı verilip adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, 31 Temmuz saat 22.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Işıklı Köy Caddesi’nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan ve mesaiye gitmek için yola çıkan B.Ü.’nün kullandığı 16 BBC 457 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Cengiz yönetimindeki 16 BKB 430 plakalı motosiklete yandan çarptı. Yola savrulan Cengiz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Cengiz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, B.Ü., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Cengiz’in motosikletiyle yolda ilerlerken, B.Ü.’nün sollama yaptığı otomobiliyle çarptığı görüldü.

27 GÜN SONRA ÖLDÜ Mudanya Devlet Hastanesi’ndeki ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan 2 çocuk babası Mehmet Cengiz, kazadan 27 gün sonra 27 Ağustos’ta yaşam mücadelesini kaybetti. Cengiz’in ölümünün ardından ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan gözaltına alınan B.Ü., tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘kazada kasıt olmaması’ ve ‘tutuklamanın verilmesi beklenen ceza ve güvenlik tedbiri ile orantılı olmayacağı’ gerekçesiyle, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Mudanya Cumhuriyet Savcılığı, karara, şüphelinin kazada asli kusurlu olması nedeniyle itiraz etti. İtirazın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan B.Ü., Karabük’te yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin hamile olması ve kaza nedeniyle moralinin bozuk olduğu gerekçesiyle eşinin ailesinin yaşadığı Karabük’e tatil amacıyla gittiğini belirten B.Ü., 2 Eylül’de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tekrar hakim karşısına çıktı. ‘KENDİSİNİ SOLLARKEN HIZ YAPTIĞI İÇİN KAZA OLDU’