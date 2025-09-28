Trafikte kavga ettiği motosikletlinin kaskını aldı; o anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ve motosikletin sürücüleri arasında ‘yol verme’ kavgası çıktı. Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atarken, otomobil sürücüsü ise motosiklet sürücüsünün kaskını aldı. O anlar başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar arasındaki kavga polisin gelmesiyle son buldu.

