Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (4)

        BURSA,YALOVA VE BANDIRMA'DA DA HİSSEDİLDİKütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:42 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (4)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA,YALOVA VE BANDIRMA’DA DA HİSSEDİLDİ

        Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Bursa, Yalova ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de hissedildi. Evlerdeki ve mağazalardaki avizeler sarsıntıyla birlikte sallanırken, yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları panikle dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonunda bekledi. Deprem sırasında dışarıda olan ve sarsıntıyı hissetmeyenler ise günlük yaşamlarına devam etti.

        PREFABRİK EVLER SALLANDI

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise 5.4 büyüklüğündeki depremle birlikte, prefabrik evlerin salladığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldı...
        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldı...
        Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Yol kenarında bekleyen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu; o anlar kamerad...
        Yol kenarında bekleyen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu; o anlar kamerad...
        Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kişi tedaviye alındı
        Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kişi tedaviye alındı
        Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler...
        Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler...
        Trafikte makas atıp yarıştılar; o anlar kamerasında
        Trafikte makas atıp yarıştılar; o anlar kamerasında