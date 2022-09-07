Orhangazi'de üretilen 27 metrelik yat, kara yoluyla Tuzla'ya taşındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın tesislerinde üretilen 27 metre uzunluğundaki yat, karayoluyla İstanbul'un Tuzla ilçesine götürüldü.

Fabrikada yatın tamamlanan gövdesi, kalan işlemlerinin yapılması için Tuzla'daki tersaneye taşındı.

Çeltikçialtı mevkisindeki fabrikadan özel bir tır ile çıkarılan yat, Bursa-Yalova kara yolunda yaklaşık 600 metrelik mesafede ters şeritten Çeltikçi Kavşağı'na getirildi. Kavşaktan karşı şeride geçen tır, yoluna devam etti.

Yol izinleri bulunan yatın taşınma işlemleri esnasında trafik ekipleri Bursa-Yalova kara yolunda önlem aldı.

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