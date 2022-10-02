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4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

AA

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

BURSA (AA) - Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı.

İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen oyunlarda 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti.

Organizasyonda 13'ü yarışma, 30'a yakını da gösteri olmak üzere yaklaşık 40 geleneksel spor dalında etkinlikle düzenlendi. Ayrıca kültürel, sanatsal, geleneksel sporlar, gastronomi, el sanatları ve çocuk oyunları, misafirlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan organizasyon, 4 günde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

Oyunların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Zhamankulov ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev katıldı.

Törende Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesi Başkan Vekili Abdulhadi Turus, sporcular ve vatandaşlar da yer aldı.


- Kasapoğlu: "Bu oyunların kazananı kardeşliktir"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu oyunların kazananı kardeşlik, sevgi, saygı, birlik ve beraberliktir." dedi.

İznik'te muhteşem dört gün yaşadıklarını aktaran Kasapoğlu; çocukların, gençlerin, vatandaşların öz kültürünü tanıdığı ve dünyanın farklı yerlerinden gelen insanları Göçebe Oyunları'nda buluşturduklarını söyledi.

Oyunların, milyonlarca kişiye temas ettiğini ve yerli-yabancı yüzlerce basın mensubu tarafından takip edildiğini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sporun, sanatın, kültürün, gastronominin bir araya geldiği, göçebe kültürlerini yakından tanındığı bir ev sahipliği gerçekleştirdik. 102 ülkeden 3 bin 200 sporcunun müsabakalardaki maharetlerine şahitlik ettik. 14 farklı geleneksel branş ve 84 kategoride madalya mücadelelerini izledik. Bunların dışında farklı branşlarda gösteri amaçlı müsabakalar da oyun programında yer aldı. Gerek müsabaka alanlarında gerekse ekranları başında bu heyecanı paylaşan milyonlarca spor severe unutamayacakları bir organizasyon tertip ettik. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin ve farklı coğrafyalardan gelen göçebe kültürüne sahip ülkelerin sporun evrensel ve kuşatıcı dilinde bir araya getirdik."

Sporcuların yarışmalar boyunca centilmenlik ruhu ve mücadeleyle ellerinden gelenin en güzelini gerçekleştirdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Hep birlikte şunu gördük, bu oyunların kazananı kardeşliktir, bu oyunların kazananı sevgidir, bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir. Bu şiardan hiçbir sporcumuz bir milim sapmadı. Türk dünyası ve göçebe kültürünün güzel bir dayanışma çerçevesinde sizler en güçlü şekilde ortaya koydunuz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın büyük bir kültürün parçası olduğunu hatırlattığını kaydetti.

Tüm insanlığın ortak yaşam kültürü olan göçebe yaşam kültürünü korumak gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Tüm dünyanın bildiği gibi alimler diyarı olan Bursa'mız, Anadolu'nun ve Türk tarihinin kadim şehirlerindendir. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına da sahip olan Bursa, Türk tarihinde önemli bir şehirdir. Osmanlı Devleti'nin de başkentliğini yapmıştır. Üç kıtaya hükmetmiş bir ulu çınarın can suyudur Bursa." ifadelerini kullandı.

Ev sahipliğinden dolayı Bursa'ya, halkına ve yöneticilerine teşekkür eden Kasapoğlu, şunları aktardı:

"4. Dünya Göçebe Oyunları'nı üstün bir başarıyla yönetmemizde bizlere her zaman sağladığı destek ve motivasyon nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. İş birliği ve destekleri için, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'e ve ülkemizin ev sahipliği noktasındaki her türlü gayret ve özveri için Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a, tüm paydaşlara, özellikle Gençlik Spor Bakanlığı ailemize, değerli çalışma arkadaşlarıma, Bursa Valiliğimize, Bursa Büyükşehir Belediyemize, İznik Kaymakamlığımıza, İznik Belediyemize ve bu anlamda bu güzel organizasyona güçlü şekilde katkı veren tüm bakanlarımıza, kabinemize de özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Biz bu emaneti Kırgızistan'dan devralmıştık, onlar bu emaneti buraya getirdiler. Bu emaneti Kazakistan'a devredeceğiz. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, ayrıca 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçilen İstanbul'un da yeni unvanının hayırlı olmasını diledi.


- Erdoğan: "Ümit ediyorum barış ve birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, oyunlar vesilesiyle Bursa'dan tüm dünyaya barış ve birlik mesajı verdiklerini söyledi.

Erdoğan, organizasyonun düzenlendiği İznik Gölü'nün yeşilin maviyle buluştuğu, binlerce yıllık kültürü bünyesinde barındıran, dünyanın inci gibi güzel köşesi olduğunu belirtti.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda dünyanın kültürlerinin buluştuğunu belirten Erdoğan, "İznik'te 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, 40'ın üzerinde geleneksel spor branşında yarıştılar, gösteri yaptılar, kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldular. Geleneksel spor ve oyunların yanında geleneksel el sanatları, dünya mutfakları, geleneksel halk dansları, sahne gösterileri, çok renkli bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizle buluştu." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesindeki amacın dünyaya barış mesajı vermek olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu oyunlardan maksadımız, artık marjinal boyutlarda azalan göçebeliği kutsamak değil. Ancak göçebe kültürünün içinde barındırdığı amatör ruh, dünyayla, sadece çevreyle değil hayvanlarla da barışık, cana canlıya ve hayata daha çok değer vererek yaşamaktır. Çatışma durumunda kalındığında çatışmayı değil yer değiştirmeyi tercih ederek huzuru arayan bir dünya ile ilişki. Savaşların ve çatışmanın konuşulduğu, dünyanın çevre krizleriyle burun buruna geldiği böyle bir dönemde, yerleşik dünyanın göçebe ruhun barış ve huzur dolu iklimine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle verdiğimiz barış mesajının özünde bu göçebe kültürün dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorum ki tüm dünyaya bu barış ve birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir."

5. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2024 yılında Kazakistan'da yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bizden önce Kırgızistan nasıl bu oyunları başarıyla icra ettiyse, bizler bu sene nasıl başarıyla düzenlediysek, Kazakistan'da da Kazak dostlarımız ve kardeşlerimiz bu çıtayı daha da yukarı taşıyarak dünyaya barış mesajını güçlü bir şekilde verecektir." değerlendirmesinde bulundu.


- Bayrak Kazakistan'a devredildi

5. Dünya Göçebe Oyunları'nı düzenleyecek Kazakistan'a devir teslim töreni yapıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir sonraki oyunları düzenleyecek Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev'e içinde su bulunan çini işlemeli ibrik verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun verdiği ibriği, sahneye oyunların maskotu olan yavru kurt "Ötüken" getirdi.


- Oyunlar, görsel şölen ile kapandı

Kapanış töreni, yapılan dans ve atlı akrobasi gösterisiyle sona erdi.

Kapanış seremonisinde dans koreografileri, Karabağ atlarının heyecanlandıran gösterisi ile Türkiye, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan'dan vokal ve koreografi performansları büyük beğeni topladı.

Solist Çiğdem Gürdal'ın "Bayrak" şarkısını seslendirdiği bölüm, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Tören, gösteriye katkı veren tüm solist ve dansçıların katılımıyla söylenen "Türk Elleri" şarkısıyla kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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