Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağladı

Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

