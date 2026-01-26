Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağladı

        Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 00:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:43
        Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağladı
        Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

