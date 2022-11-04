El frenini çekmeyi unutup çalıntı ihbarı yaptığı otomobil dere yatağında bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gündür çalıntı kaydıyla aranan araç, sahibinin el frenini çekmeyi unutarak park ettiği sokağın yakınındaki dere yatağında bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Erenler Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Altun, 30 Ekim'de 16 ARM 05 plakalı otomobilini bir sokağa park ederek alışveriş için markete gitti.

Döndüğünde aracını yerinde bulamayan Altun, jandarma ekiplerine aracının çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Altun ayrıca, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla aracını aradı.

Bölgede 5 gündür aranan otomobil, son park edildiği sokağın bir kilometre ilerisindeki dere yatağında çobanlar tarafından bulunarak sahibine haber verildi.

Aracın el freninin çekilmediği ve kendiliğinden hareket ederek dere yatağına düştüğü belirlendi.

Çekici ile bulunduğu yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.

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