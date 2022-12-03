Bursa'da "Kardeşlik Destanı Gösterisi" yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen "Kardeşlik Destanı Gösterisi"nde, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak değerleri, Türk halklarının tarihsel ve kültürel gelişimleri danslarla anlatıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden yetenekli dansçılardan oluşan 70 kişilik kadro, sergiledikleri performansla Bursalılardan tam not aldı.

Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan dansçılar, uzun süre alkışlandı.





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