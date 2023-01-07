Bursa'da ahşap iş yerlerinin bulunduğu çarşıda çıkan yangına müdahale ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap iş yerlerinin bulunduğu çarşıda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Cuma Mahallesi İshak Paşa Camisi civarında birbirine bitişik yaklaşık 20 ahşap iş yerinin bulunduğu çarşıdaki 2 katlı bir dükkanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Esnafın durumu bildirmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliğince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, diğer dükkanların çatısına sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Söz konusu dükkanlarda bulunan bazı eşyalar, sahipleri tarafından tahliye edildi.

Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği alanda çalışmalarını sürdürüyor.

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