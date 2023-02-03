Bursa'da lüks araçların farlarını çalan şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'da park halindeki bazı lüks araçların farlarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde 8 araçtan toplam piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan farların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 7 suç kaydı bulunan H.K. (31) olduğu belirlendi.

Bu tespitin ardından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan zanlıdan çalıntı farlar da ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, H.K'nin söz konusu araçlardan farları sökerek götürdüğü anlar yer aldı.

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