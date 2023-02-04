Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor

ABD ve Kanada'da yaklaşık 100 milyon kişi tarihi soğukla karşı karşıya

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.



Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.