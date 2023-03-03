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Salon: Naim Süleymanoğlu



Hakemler: Zafer Yılmaz, Abdullah İlik, Furkan Keseratar

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 6, Carter 4, Gonca Karataş 8, Özge Kavurmacıoğlu 13, Ecrin Öztürk, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 2, Deniznur Çakır, Fluker 18



BOTAŞ: Melis Gülcan 10, Rana Uçar 4, Ayşegül Günay Aladağ 11, Hatice Pelin Gülçeki 7, Sevgi Uzun 23, Sehernaz Çidal 3, Meltem Avcı 7, Işılay Eğin 13, McCall 19, Doyle 7, Ronahi Zilan Kıran 9

1. Periyot: 17-23

Devre: 28-52

3. Periyot: 44-82







BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 113-51 yendi.

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