Çınarcık Barajı'nın suyu 150 milyonluk avroluk projeyle Bursa'ya iletilecek

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 2060 yılına kadar su sorunu yaşatmayacak 150 milyon avroluk projeyi 2025 yazına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çınarcık Baraıjı'nda 2018'de işletmeye alınan paket içme suyu arıtma tesisi ile barajdan 89 kilometre hat çekilerek Nilüfer ve Mustafakemal ilçelerinde 18 mahalleye içme suyu sağlanıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, uluslararası 2 kalkınma bankasından temin ettiği 150 milyon avroluk kredi ile projeye hız kazandırdı.

Barajdan gelecek arıtılmamış su, paket içme suyu arıtma sahasındaki branşmandan alınarak 15 kilometrelik 2 hat ile Kayapa Mahallesi'nin üst kotlarında inşa edilecek içme suyu arıtma tesisine iletilecek.

Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, Gümüştepe ve Görükle Mahallerinde inşa edilecek depolara iletim hatları yapılarak, katodik koruma ve merkezi scada sistemi ile haberkeşmeyi sağlayan otomasyon sistemi de kurulacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Çınarcık Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Şu an itibariyle 18 mahalleye içme suyunun iletildiği Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, uluslararası ihalelerle yürütülecek projedeki ihale süreçlerinin başlatıldığını belirtti.

Yıl içinde tüm sözleşmelerin imzalanarak imalatların başlatılmasını planladıklarını dile getiren Aktaş, 29 Mart’ta yapılacak isale hattı malzeme alımı ihaleleriyle başlayacak sürecin, Nisan’da isale hattı ve Mayıs’ta da içme suyu arıtma tesisi ihalesiyle devam edeceğini kaydetti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Aktaş, "İki yaz daha üzerinden geçer ve inşallah üçüncü yaza kalmadan 2025 yazında bunu tamamen devreye almış oluruz. İklim değişikliği ve kuraklık özellikle büyük şehirlerde su konusunda büyük bir krizin kapıda olduğunun işaretidir. Büyükşehir Belediyesi olarak, BUSKİ marifetiyle ürettiğimiz çözümler ile susuzluğu öteleyerek, hemşehrilerimizin susuz kalmaması için gayret ettik. Kuraklığın zirve yaptığı 2019 yılında, kuyu sularını devreye alarak, hemşehrilerimizi bir gün dahi susuz bırakmadık. Bu demek değildir ki suyumuz bol. Biz eskisi gibi bir su şehri değiliz. Dolayısıyla kullanılabilir suyu doğru yönetip, yönlendirecek planlarımızdan asla taviz veremeyiz. Bu konuda en ufak bir rehavete kapılmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Bursalıları susuz bırakmamak için her türlü tedbiri aldıklarını, her şeyin kontrol altında olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, özellikle Çınarcık Barajı projesinin tamamlanmasıyla önümüzdeki 40 yıl daha susuzluk sorunu yaşanmayacağını söyledi.

Aktaş, tüm bunlara rağmen suyun tasarruflu kullanılması için ve israf edilmemesi için tüm vatandaşları uyardı.

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