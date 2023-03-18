BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Solmaz, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği eşine az rastlanılır bir destan olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine değinen Solmaz, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın." dizelerini anımsattı.



Çanakkale Zaferi'nin büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olarak Türk ve dünya tarihinin en önemli olayları arasında yerini aldığını belirten Solmaz, "Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize huzur, sağlık, mutluluk dolu bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.

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