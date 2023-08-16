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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik şafak operasyonunda 21 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:22
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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik şafak operasyonunda 21 kişi yakalandı
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        BURSA (AA) - Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü, eş zamanlı yapılan şafak operasyonuyla yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından 20 farklı adrese, 40 ekip, 150 polisle yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda, "kasten öldürmek" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan C.T, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan E.K. ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.S. ile farklı suçlardan kesinleşmiş cezası olan toplam 21 kişi yakalandı.

        Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen hükümlüler, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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